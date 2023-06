Napoli-Sampdoria 2-0 | Osimhen | “Sono felice | auguro il meglio a Spalletti”

(Di domenica 4 giugno 2023) “per quello che abbiamo fatto in questa stagione. Adesso pensiamo al prossimo campionato pensando anche alla possibilità di poter vincere la Champions League”. Così Victorai microfoni di Dazn dopo la vittoria conquistata nell’ultima di campionato con la, grazie anche alla rete su rigore segnata dal nazionale nigeriano nella ripresa. Infine l’attaccante chiude parlando anche di, che dal prossimo anno non siederà sulla panchina del. “ila misterper il futuro. Ha meritato il titolo di miglior allenatore del campionato”. SportFace.

Il destino ha scelto propriocome capolinea di una carriera di altissimo livello che proprio ... Stankovic annuncia di andar via dalla Samp: "È la mia ultima panchina con la, nella ...Il tabellino di2 - 0 ( HIGHLIGHTS ) 64 rig. Osimhen, 85 Simeone(4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen,...Ilha battuto al Maradona laper 2 - 0 nell'ultima gara del campionato. Nel primo tempo ci provano Zielinski, Kvara ed Elmas, chance anche per Quagliarella. Nella ripresa occasione per ...

Ora è ufficiale, Dejan Stankovic saluta la Sampdoria. Dopo 8 mesi di panchina a Genova, l'allenatore ai microfoni di DAZN ha annunciato di dare il suo addio dopo ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Napoli-Sampdoria 2-0 con le pagelle della partita: il migliori sono Osimhen e Simeone, i goleador del tardo pomeriggio ...