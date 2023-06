Milan | Ibrahimovic dice addio al calcio

(Di domenica 4 giugno 2023) All’età di 41 anni Zlatanale al mondo del: le parole della leggenda svedese Zlatana 41 anni mette la parole fine alla sua carriera nele nel mondo del. Di seguito le sue parole con cui. «Uao. Tante emozioni e ricordi in questo stadio, la prima volta che sono arrivato volevo far esplodere lo stadio, la prima volta che sono arrivato mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore, ringrazio la mia famiglia, i compagni, lo staff e l’allenatore e voi tifosi. Mi avete fatto sentire a casa, saròista a vita. E’ arrivato il momento di dire ciao alnon a voi. Troppe emozioni, ci vediamo in ...

Zlatansi ritira dal calcio giocato. Al termine della sfida di San Siro vinta contro il Verona per 3 - 1, l'attaccante svedese delha annunciato a tutto lo stadio che la sua carriera da ...Commenta per primo Rete di Rafael Leao in- Verona e immediata la corsa verso Zlatan, pronto a salutare i colori rossoneri. I due si sono scambiati un abbraccio prima che il portoghese tornasse in campo per i minuti finali ...Ibra dà l'addio al suoe annuncia il ritiro: 'E' il momento di dire addio al calcio'. Visibilmente commosso, è stato acclamato da tutto lo stadio al termine della partita col Verona. Poi le altre parole: 'Sarò per ...

Milan, Ibrahimovic dà l'addio al calcio: l'abbraccio di San Siro - Sportmediaset Sport Mediaset

MILANO - Dopo la vittoria contro il Verona (3-1), nell'ultimo turno di campionato, tutti i 72 mila di San Siro sono rimasti sugli spalti per salutare Zlatan Ibrahimovic. Bandiere e tappeto rosso per ...SERIE A - Zlatan Ibrahimovic aveva indetto una conferenza stampa, pronto a parlare al termine del match tra Milan e Hellas Verona. Era certo il suo addio al Milan, ma anche quello al calcio Tutto il ...