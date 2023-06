Le 5 cose che non sai di Nacho | la riserva galactica che poteva smettere prima di iniziare Ora l'Inter?

... sottolineando inoltre di aver "sentito in proposito il commissario tecnico,ha un contratto in ... lo avrebbe pertanto contattato, chiedendogli - tra le altre- i programmi futuri e ...Le parole di Spalletti alla vigilia ' Mi piacerebbe avereda portare via. Ho detto alla squadrase fosse accaduto di raggiungere questo successo incredibile, avrebbero visto la città ...Non ho capito, sinceramentecosa significa sostenere'nell'ultimo stint il passo c'era' . Nell'ultimo stint, cioè con l'ultimo treno di pneumatici, di solito si fanno due: o si cerca il ...

Ci sono cose che fanno più male delle foto scattate a bocca piena Domani

Adesso c’è un quadro più chiaro sulle cose positive e negative ma non bisogna essere teneri, è chiaro però che abbiamo problemi sulle gomme da stint a stint”.Cosa succede a Francesco Arca, che si sfoga sui social e confessa perché è triste. Una vicenda che colpisce tutti.