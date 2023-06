La metonimia del desiderio sessuale

...ho incontrato un vecchio camerata! Anche lui aveva militato nel mio reggimento a Cividale... Accade quando il nome dell'ambiente investe il soggetto: si chiama. Ma chi sta all'erta per ...... operando sull'immaginario, la chimica viene narrata come nemica della salute ebenessere ed ... usando "chimica" comeper sostanza tossica. Anni fa, la Società Chimica Italiana riuscì a ...Marriott funziona comedi: albergo in cui un ricco non metterebbe mai piede. Non una ... ero rassegnata a prenotare un NH, non conoscendo gli alberghiposto. Solo che, ho scoperto con ...

La valigia mai disfatta di Walter Benjamin DinamoPress

Sotto la voce di “metonimia”, la Treccani parla di procedimenti linguistici espressivi, di relazione di contiguità e tanti altri concetti incomprensibili, mentre in realtà basta spolverare quell'antro ...