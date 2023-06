L A Knight si proietta già in avanti | “Prima vincerò la valigetta e poi prenderò qualsiasi titolo io voglia”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 4 giugno 2023) LA, durante l’ultima puntata di Smackdown, ha sconfitto Montez Ford e ciò gli ha garantito il posto nel Money In The Bank Match maschile che si terrà nell’omonimo PLE il 1° Luglio a Londra. Durante il match è successa anche una cosa molto curiosa, infatti nonostante sia heel la vittoria di LAè stata accolta benissimo dai fan, che per la cronaca lo hanno incitato molto durante l’incontro nonostante fosse contro Montez Ford, anche lui solitamente amatissimo dal pubblico. LAne è sicuro e avverte già i campioni La vittoria con conseguente qualificazione al match ha dato ad LAuna bella iniezione di fiducia e durante l’ultimo episodio di Smackdown Lowdown ha espresso tutta la sua confidenza a riguardo e ha già avvertito i campioni. C’è anche da dire che già nelle scorse settimana ...