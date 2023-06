Ibrahimovic si ritira dal calcio e dimentica l’Inter | «Sarò sempre del Milan»

Leggi su inter-news

(Di domenica 4 giugno 2023)ha appena ufficializzato il ritiro dalgiocato. Lo ha fatto nel post partita di-Verona 3-1 (vedi articolo), con un saluto ai tifosi rossoneri al Meazza. Non riuscirà mai a vincere la Champions League, eliminato due volte dalin semifinale. L’ADDIO – La carriera di Zlatanè finita. L’attaccante svedese, aldal 2006 al 2009 prima di essere ceduto al Barcellona nell’affare (in tutti i sensi) Samuel Eto’o, lascia ilal termine di una stagione piena di infortuni. Dopo-Verona 3-1,ha preso la parola in campo: «Tanti ricordi e tante emozioni dentro questo stadio. La prima volta che sono arrivato almi avete dato la felicità, la seconda volta che ...