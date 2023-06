Dolore e commozione ai funerali di Denise Galatà

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI -, tante lacrime e uncomposto aidi, la diciottenne morta annegata mentre faceva rafting sul fiume Lao nel Cosentino. La cerimonia funebre si è svolta oggi a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, suo paese natale. Tantissime persone hanno partecipato alle esequie della giovane studentessa. Tra questi anche i suoi compagni di classe, gli allievi e i professori del liceo di Polistena frequentato dalla ragazza. Volti attoniti e pietrificati dal, che il prossimo ottobre avrebbe compiuto 19 anni, si trovava nel Cosentino in gita scolastica e martedì scorso stava facendo rafting assieme a compagni e ai professori che l'avevano accompagnata. Da quanto è emerso dalle indagini, il gommone sul quale si trovava ...

"Eri uno scrigno di sogni e progetti. In te brillava la vita e l'entusiasmo". Un fiume di toccanti parole per ricordare la giovane studentessa ...