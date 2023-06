Atalanta in Europa League | Koopmeiners tripletta e gol da centrocampo!

(Di domenica 4 giugno 2023) L’giocherà l’nella prossima stagione. I bergamaschi battono 5-2 il Monza e conquistano il quinto posto aritmetico senza doversi preoccupare ai risultati dagli altri campi.protagonista con unae un gol allucinante da centrocampo. IL TRIONFO – L’dipendeva da se stessa e fa il suo: vince 5-2 ed è in. Contro il Monza servono undici minuti e mezzo per sbloccarla, con cross dalla sinistra di Joakim Maehle e colpo di testa al limite dell’area piccola di Teunche vale l’1-0. E lo stesso centrocampista olandese raddoppia all’inizio del recupero del primo tempo, quando su recupero alto scambia con Maehle e segna dopo il primo tiro respinto da Michele Di Gregorio. Un ...

Tra queste, ci sono anche- Monza e Lecce - Bologna, che non avranno tuttavia ... la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha bisogno di vincere per qualificarsi direttamente all'...... per confermare la qualificazione alla prossima edizione dell'League. Attualmente, i giallorossi sono sesti, con due lunghezze di vantaggio sui bianconeri e una di distacco dall'di ...In casa dell'Udinese, i bianconeri cercano punti che possano portarli inLeague, nella ... AllegriCLASSIFICA SERIE A: CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 90, Lazio 74, Inter 72, Milan* 67,* ...

Prima il messaggio e i cori del pubblico, poi l’espulsione per doppio giallo dopo le proteste con l’arbitro Di Bello.Diversi addetti ai lavori per assistere ad Atalanta-Monza, match dell’ultima giornata del campionato di Serie A. La ‘Dea’ di Gasperini vuole blindare il posto in Europa League, mentre i brianzoli ...