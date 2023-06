(Di sabato 3 giugno 2023) AGI - Ancora una imzione in difficoltà sul, venerdì sera nello specchio antistante l'isola Bella e Stresa. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania è intervenuta intorno alle 21, per soccorrere una persona che con la propria imzione a causa del forte, che in quel momento si stava abbattendo sul, era finita alla deriva. I vigili del fuoco, dopo aver raggiunto l'imzione e il suo conduttore hanno provveduto a trainarla e ormeggiarla al porto di Laveno. La persona soccorsa non ha subito conseguenze.

Lei pubblica il video su TikTok Pericolo alle Maldive Martina Socrate e sua mamma hanno rischiato molto durante uno spostamento inda un'isola all'. La ragazza ha raccontato che il tempo ...5006 per intercettare lacarica di migranti. In quel momento, la finanza era incaricata di ... Ma nessunaimbarcazione dei soccorsi esce a cercare la Summer Love. Alle comunicazioni poco ...Con un amico ci siamo messi sulla: la prima persona aiutata è stata una donna di 104 anni". ... Io sono fortunato perché ho un'casa a Ravenna dove vivo ora, ma c'è tanta gente che ha perso ...

Un'altra barca ha rischiato di affondare per il vento sul Lago Maggiore AGI - Agenzia Italia

Raccolti davanti alla Libia, a bordo anche 3 donne e un bambino stremato. Avviata la macchina dell’accoglienza ...La tiktoker Martina Socrate si trova in questo momento alle Maldive insieme alla madre per trascorrere del tempo insieme e per creare nuovi contenuti per i suoi profili social di Instagram ...