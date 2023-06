Torino-Inter 0-1 LIVE | Sanabria si divora la rete del pareggio

All'Olimpico Grande, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandesi affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Juric e Inzaghi, allenatori di(LaPresse) - Calciomercato.itReduci dalla roboante vittoria in trasferta contro lo Spezia, i granata di Ivan Juric hanno il destino nelle loro mani: in ...153 Col corpo a, con la testa a Istanbul . O meglio al Manchester City, anch'esso impegnato a Wembley nella finalissima di FA Cup nel pomeriggio. L'affronta ildi Juric alle 18,30 a una settimana dalla finalissima Champions, ma Inzaghi non fa turnover: out solo Dimarco fermato da un problema fisico, dentro Gosens. Per il resto ci ...

Torino-Inter 0-1: gol di Brozovic! | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

SECONDO TEMPO 46' OCCASIONE TORO! Schuurs ruba un pallone incredibile, serve Sanabria solo davanti al portiere ma il paraguaiano si divora un gol incredibile. 44' Muranchulk servito ...TORINO-INTER 0-1 (37' Brozovic) LA PARTITA LIVE 91' - Iniziati i quattro minuti di recupero. 90' - Altro tentativo dalla distanza di Miranchuk, pallone ...