Megan Gale è finita nell’oblio | sparita da ogni parte | Ecco che fine ha fatto

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 1 giugno 2023)fadi quella cerchia di celebrità finite. E voi, ve la ricordate?cheha. Prima la vedevamo sempre sulle copertine, oggi non se ne parla più: la bellissima modelladalle scene e ci si chiede che cosa faccia ora. Sappiamo che si è ritirata per dedicarsi al suo nuovo ruolo di mamma, dopo, però, non è mai tornata sotto le luci della ribalta. Modella australiana, era una delle sex-symbol più seguite e desiderate di sempre. Molti la ricorderanno per via della collaborazione con Omnitel, oggi Vodafone, nel 1999, quando aveva prestato il suo viso per lo spot televisivo che haimpazzire gli italiani. Non solo, ...