Taglio parlamentari | il passo falso del M5s

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La prima legislatura a Camere ridotte è iniziata a settembre scorso. Nel frattempo la vittoria del centrodestra ha scardinato, per certi versi, diverse posizioni di potere che il centrosinistra aveva consolidato per tutti i decenni post tangentopoli. Si tratta di due fenomeni asimmetrici nel senso che: 1. ilnon ha giovato al M5s tanto che quest’ultimo ha dimezzato (nel giro di una legislatura) i voti presi nel 2018; 2. la vittoria del centrodestra, trainata come coalizione dalla crescita esponenziale di Giorgia Meloni, ha destabilizzato il disegno unico che avrebbe portato il M5S a sposarsi definitamente con il Pd rimasto, dopo la crisi del governo Draghi, senza leader e senza temi di lotta storici. Non è bastato gridare nelle piazze (per anni) di voler “aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno” benché sia stato il ...