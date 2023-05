Brindisi | si dà fuoco davanti all’ospedale dov’è la moglie che ha aggredito | ricoverato in gravi condizioni nello stesso reparto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Abdo Badraoui, il 30enneno ricercato dalle forze dell’ordine per aver accoltellato e gettato alcol sul viso alla, si è datoall’ingresso dell’ospedale Perrino di. Lanei giorni scorsi è stata ricoverata inpresso la stessa struttura ospedaliera, nella quale oggi 31 maggio l’uomo ha tentato di entrare ma è stato respinto dalle guardie. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, è arrivato in ospedale a bordo della sua auto, una Fiat grande punto. Di fronte al rifiuto delle autorità di farlo entrare, è tornato in auto e ha preso una bottiglia piena di benzina per poi svuotarsela addosso. Ora anche lui si trova neldi rianimazione delloospedale con ustioni sull’80% del ...