Bomba d' acqua in provincia di Frosinone | allagamenti e danni

Unad'si è abbattuta nel pomeriggio nell'area tra Arce, Roccasecca e Colfelice, nel sud della provincia di Frosinone, sommergendo l'area a ridosso della Casilina sul tratto che conduce a ...'Più di 70 mm dicaduti in così poco tempo, veramente da paura - ha fatto sapere il sindaco Antonio Rizzo - e con tanti danni sulle porzioni di territorio colpite. Gli addetti alla manutenzione ...Ultimo centro, in ordine di tempo a essere colpito, è Cagliari dove, per tutto il pomeriggio del 31 maggio, una vera e propriad'ha colpito la città con grandine e pioggia fitta. Una ...

(ANSA) - ARCE, 31 MAG - Una bomba d'acqua si è abbattuta nel pomeriggio nell'area tra Arce, Roccasecca e Colfelice, nel sud della provincia di Frosinone, sommergendo l'area a ridosso della Casilina ...Un forte temporale si è abbattuto dal primo pomeriggio a Campobasso e provincia, accompagnato da grandinate che hanno spezzato rami e alberi. In pochi… Leggi ...