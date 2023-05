Roma - Asfalto colabrodo | al via un piano per riqualificare 700 strade

(Di martedì 30 maggio 2023) Chissà se è la volta buona per togliere ail non invidiabile titolo di capitale mondiale delle buche L'intenzione da parte del sindaco Roberto Gualtieri c'è, almeno a giudicare dalannunciato in Campidoglio che prevede, entro il 2026, il rifacimento di tutte le principalicittadine, l'80% delle quali verrebbero riqualificate ancora prima, entro il 2024. L'impegno è notevole, visto che si tratta d'intervenire su 800 chilometri di viabilità principale, pari a 700interessate dal 65% del traffico cittadino; i lavori da effettuare prevedono uno scavo della superficie fino a 50 centimetri di profondità, in modo da realizzare opere che abbiano una durata temporale significativa. I fondi. L'impegno economico è consistente, visto che la stima è di 300 milioni di euro, 83 dei quali provenienti dalle ...

Il tram 8, in versione bus ormai da quasi un anno e non è finita, scivolerebbe su rotaie incastonate nel ruvido asfalto anziché fra levigati sampietrini come la storia della città avrebbe comandato in un tratto centrale del percorso. Un errore, ma il lavoro è da rifare, carteggi e timbri e permessi inclusi

