(Di martedì 30 maggio 2023) Il presidente di sinistra del, Luiz Inacioda Silva, ha convocato oggi i suoi omologhia Brasilia martedì per un vertice informare con lo scopo di provare a riannodare i ...

Ma a causa della situazione politica e degli errori commessi (Maduro) ha trascorso otto anni senza poter venire in", ha detto lunedì Lula, dopo un faccia a faccia con Maduro, che da parte sua ...Tuttavia, la base per questodovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da Kiev. Siamo ... Alla lista dei candidati mediatori si aggiunge il presidente del, Luiz Inacio Lula da Silva,...... ma ho ribadito la disponibilità del, insieme a India, Indonesia e Cina, a dialogare con ... Tuttavia, la base per questodovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da Kiev: lo ha ...

In Brasile il summit dei leader sudamericani voluto da Lula Agenzia askanews

Sono passati anche otto anni dall'ultima volta che il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha visitato il Brasile. Lula ha definito ieri "storico" il ritorno ...Riprendere il dialogo per una maggiore integrazione dei Paesi dell'America del sud, in un mondo dove lo shock economico e politico impresso dalla guerra in Ucraina sta ridisegnando gli assetti globali ...