Allegri ha schierato i giovani perché i presunti campioni fornivano prestazioni penose Zazzaroni

(Di martedì 30 maggio 2023) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, torna sue la Juventus dopo la frase «Sapevo che sarebbe stato difficile vincere subito quando sono tornato alla Juventus… avessi voluto vincere sarei andato da un’altra parte». Scrive: Sconfitto dal Milan,ha avuto solo il torto di dire la verità.uno come Max, abituato ad allenare ie cultore dei livelli – per lui esistono quelli in grado di giocare la Champions e quelli che l’Europa la possono frequentare solo da turisti;, dicevo, in una stagione complicatissima, sfiancante e irripetibile si è affidato ripetutamente ai ventenni? Ovvero a Fagioli, Miretti, Soulé, Iling-Junior, Barbieri, Barrenechea?uno come lui, portato a inserire i ...

... tra le 12 semifinaliste delle 3 coppe europee c'erano 5 italiane e hannoun congruo ...più l'oriundo Ibanez messo in campo per ora dal Brasile solo in due amichevoli) e la Juventus di...questi non sono degli della Juve,si deve impuntare con la società per rivoluzionare la ... 2023 Per protesta contro questa mafia legalizzata di nome UEFA e FIGC avreiin campo la ......il futuro dell'attuale attaccante della Juve sembri essere strettamente subordinato a quello di Max. In questa stagione non sono state poche le occasioni in cui Vlahovic non è stato...

Allegri ha schierato i giovani perché i presunti campioni fornivano ... IlNapolista

Luca Serafini, nel pre partita di Juventus-Milan su Milan TV, parla delle scelte di formazione di Pioli e Allegri: “È una Juventus a trazione anteriore, con velleità ...MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. 15.51 - Massimi ...