Bimba di 10 mesi muore dopo aver ingerito candeggina a Noto | la Procura apre un’inchiesta

Una bimba palestinese di 13 mesi affetta da una complessa e grave patologia cardiaca e da idrocefalo ostruttivo è stata sottoposta a una serie di interventi salvavita all'ospedale Gaslini di Genova . La piccola è arrivata in Italia con un volo ...

Noto, 9 maggio 2023 – Sarà un’inchiesta a stabilire le responsabilità nella morte di una bambina di 10 mesi, deceduta oggi dopo aver ingerito candeggina. E’ successo a Noto, in provincia di Siracusa. Inutile la corsa in ospedale dei genitori. Non ...