G7 - scontri tra polizia e manifestanti a Venezia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Alcune centinaia di, chiamati a raccolta dai centri sociali del Nordest, si sono presentate all’appuntamento del pomeriggio del 9 maggio davanti alla stazione ferroviaria di. Gli striscioni e i cori sono principalmente sul tema della “Palestina libera”, oltre che contro il G7 giustizia che si sta svolgendo in città in queste ore. Dietro al grande striscione bianco con scritto “No al G7 dell’ingiustizia, free Palestine, free all antifa, block the war” circa 200, giunti anche da altre città del Veneto e da regioni vicine, hanno provato a incamminarsi verso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Il cordone della, schierato a poca distanza dalla chiesa di San Simeon Piccolo, ha bloccato il corteo.Dopo qualche momento di spintoni e di contatto, i due fronti si sono ...

scontri tra polizia e manifestanti a Venezia in occasione della protesta dei centri sociali del Nordest contro la riunione del G7 della Giustizia . In città sono arrivati dal Veneto e dalle regioni vicine circa 200 manifestanti . Il corteo ha cercato ...

L’Opa di Bbva su Sabadell fa arrabbiare il governo Sanchez - L’Opa di Bbva su Sabadell fa arrabbiare il governo Sanchez - Dopo essersi vista rifiutare la scorsa settimana una proposta di acquisizione amichevole del valore di 12 miliardi di euro, tutta in azioni, giudicata “significativamente sottovalutata” dal management ...

Eventi: inaugurato nuovo centro prelievi presso farmacia Tavagnacco - Eventi: inaugurato nuovo centro prelievi presso farmacia Tavagnacco - Tavagnacco, 9 mag - à stato inaugurato oggi pomeriggio in località Feletto Umberto, alla presenza del governatore del Friuli venezia Giulia, il nuovo centro prelievi frutto della collaborazione tra la ...

Crosetto: “A 30 giorni dal voto sull’arresto di Toti qualche dubbio mi viene. Vincere in Emilia-Romagna Possibile” - Crosetto: “A 30 giorni dal voto sull’arresto di Toti qualche dubbio mi viene. Vincere in Emilia-Romagna Possibile” - Il ministro della Difesa a Bologna per un incontro elettorale di FdI in vista delle Europee interviene anche sulle Regionali: "Per fortuna o purtroppo la ...