Bryan Bozzi nuovo ingegnere di Leclerc al posto di Xavi Marcos | cambio improvviso in Ferrari

Ferrari, Xavi Marcos non è più ingegnere di pista di Leclerc: la nota ufficiale - Ferrari, Xavi Marcos non è più ingegnere di pista di Leclerc: la nota ufficiale - Atteso il nome del successore è bryan bozzi Cambio in casa Ferrari. Con una nota ufficiale, la Scuderi di Maranello ha annunciato che Xavi Marcos non è più l'ingegnere di pista di Charles Leclerc.