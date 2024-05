Accolto il ricorso al Tar | la lista per la pace di Santoro riammessa alla corsa alle Europee nella circoscrizione Nord-Ovest

(Di giovedì 9 maggio 2024)Terra Dignità supera l’ultimo ostacolo. Ilal Tar contro l’esclusione alè stato: lapromossa da Michelee Raniero La Vsarà quindi presente in tutte e cinque le circoscrizioni. Inizialmente era stata esclusa insieme ad altre otto tra quelle depositatea causa di un vizio formale. Chi aveva certificato alcune firme, Erika Guichardaz, era titolata a farlo ma non ha apposto il timbro con la sua qualifica di consigliera regionale., composta da 20 candidati, compaiono nomi ...

Il Codacons torna sul caso Ferragni-Balocco . L'associazione per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ha diffuso una nota sulla "clamorosa sentenza". La campagna di comunicazione per il pandoro 'Pink Christmas', griffato ...

OMICIDIO MATARAZZO, CASSAZIONE ACCOGLIE RICORSO PER IMPUTATI - OMICIDIO MATARAZZO, CASSAZIONE ACCOGLIE ricorso PER IMPUTATI - La Corte di Cassazione 1^ sezione penale, in data odierna ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Antonio Leone per le parti civili e quello del Procuratore Generale di Napoli, con i quali ci si do ...

Depositi chimici, Bucci dopo lo stop del Tar: "Troveremo una nuova procedura" - Depositi chimici, Bucci dopo lo stop del Tar: "Troveremo una nuova procedura" - Dopo la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso contro lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia è arrivato anche il commento di Marco Bucci, il sindaco aveva portato avanti il ...

ANNULLATO IL BANDO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE AL COMANDO VIGILI DI LACCO AMENO - ANNULLATO IL BANDO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE AL COMANDO VIGILI DI LACCO AMENO - accolto il ricorso al Tar avverso la progressione verticale interne del comando vigili di Lacco Ameno. Sospesa l’intera procedura, cosi come chiesto dallo stesso legale Alessandro Barbieri di Loreta ...