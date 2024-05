Musetti-Atmane - ATP Roma 2024 | orari - program -a, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Debutto mattiniero per Lorenzoal Foro Italico di. Il toscano comincerà il proprio cammino agli Internazionali d’Italia contro il francese Terence, numero 137 del ranking ATP e capace di superare prima le qualificazioni e poi l’americano Christopher Eubanks, non quel che si dice uno specialista del mattone tritato. I due giocatori sono coetanei, anzi sono divisi da appena due mesi (di gennaio, di marzo). Per il carrarino un esordio che significa speranza di riprendersi sensazioni positive dopo un anno che, in fin dei conti, si sta rivelando molto complicato. Per il francese, invece, stagione altalenante: qualificazioni passate spesso, poi, nella parte rossa, davvero poca incisività prima del tabellone cadetto capitolino. ATP...