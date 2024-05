Poliziotto salernitano accoltellato a Milano - è grave

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ originario del, il vice ispettore della Polizia di Stato di 35 anni, Christian Di Martino,mente questa notte, nei pressi della stazione di Lambrate a, da un uomo di nazionalità marocchina mentre era intervenuto durante un’aggressione nei confronti di una 55enne, anche lei rimasta ferita. La Polizia era intervenuta per un uomo che stava lanciando pietre contro i treni e aveva colpito alla testa una donna di 55 anni, portata all’ospedale Fatebenefratelli. Nell’intervento, ilè stato raggiunto e ferito con 3 coltellate alla schiena, intaccando polmone, alla milza ed in pancia. Ferito, ile i suoi colleghi, hanno fermato il marocchino con l’uso del taser e lo hanno ...

Operato a Milano il poliziotto accoltellato a Lambrate, la visita del Capo della Polizia - Operato a Milano il poliziotto accoltellato a Lambrate, la visita del Capo della Polizia - Un poliziotto, Christian Di Martino, il viceispettore delle Volanti di Milano, è stato accoltellato intorno a mezzanotte del 9 maggio alla stazione di Lambrate a Milano. Gli agenti sono intervenuti do ...

Accoltellato alla stazione di Lambrate, è in gravi condizioni il poliziotto originario di Salerno - accoltellato alla stazione di Lambrate, è in gravi condizioni il poliziotto originario di Salerno - Il 35enne viceispttetore della Polizia di Stato Christian Di Martino è ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale Niguarda di Milano dove è stato trasferito subito dopo essere stato aggredito ed ...

Salerno, cantiere “improvviso” a Pastena: traffico in tilt - Salerno, cantiere “improvviso” a Pastena: traffico in tilt - Stampa Continuano i lavori a Salerno e con essi i disagi per il traffico. A Pastena in via Posidonia è caos viabilità per un cantiere aperto all improvviso con restringimento della carreggiata poco pr ...