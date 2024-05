Aiko - chi è la cantante della Cechia all’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024), pseudonimo di Al?na Širmanova-Kostebelova, è una cantautrice ceca classe 1999. È diventata celebre nel 2015 prendendo parte alla quarta edizione di ?esko Slovenská SuperStar trasmesso sul canale ceco TV Nova. È stata scelta per rappresentare laSong Contestcon il brano Pedestal. Di origini russe, ha vissuto a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, per poi stabilirsi successivamente a Brighton nel Regno Unito. Dopo l’esperienza a ?esko Slovenská SuperStarha iniziato ad adottare sotto lo pseudonimo, ispirato dall’omonimagiapponese. Nel 2018 ha pubblicato il suo album di debutto omonimo, seguito poi da Expiration Date nel 2020 da cui è stato estratto il singolo di debutto Hunt. Negli anni successiviha preso parte ai ...