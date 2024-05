Bayer Monaco - Eberl è una furia | Tutti volevano la finale tedesc - tranne tre arbitri polacchi!

(Di giovedì 9 maggio 2024) Le parole di Max, direttore sportivo del, contro Marciniak e i suoi collaboratori dopo l’eliminazione dalla Champions Max, direttore sportivo del, ha parlato in zona mista dopo l’eliminazione in semidi Champions League contro il Real Madrid. In particolare al dirigente baverese non è piaciuto l’arbitraggio di Marciniak in

Ci è andato giù piuttosto pesante Max Eberl , direttore sportivo del Bayern Monaco , che dopo l’eliminazione in semi finale di Champions League contro il Reeal Madrid ha accusato la squadra arbitrale polacca. In particolare, l’episodio galeotto è il ...

Bayern Monaco, il ds Eberl: 'Tutti volevano una finale tedesca, tranne gli arbitri polacchi' - Bayern monaco, il ds eberl: 'Tutti volevano una finale tedesca, tranne gli arbitri polacchi' - Max eberl, direttore sportivo del Bayern monaco, dopo l`eliminazione dalla Champions League per il ribaltone finale al Bernabeu contro il Real Madrid ha rilasciato.

BAYERN MONACO, PRENDE QUOTA L'IPOTESI FLICK PER LA PANCHINA - BAYERN monaco, PRENDE QUOTA L'IPOTESI FLICK PER LA PANCHINA - Archiviata la Champions League, in casa Bayern monaco è tempo di focalizzarsi a pieno sulla prossima stagione. Il ds eberl, a caccia del successore ...

Real in finale, il Bayern protesta per il gol annullato a De Ligt: “Decisione disastrosa. Il Bernabeu fa effetto anche sugli arbitri” - Real in finale, il Bayern protesta per il gol annullato a De Ligt: “Decisione disastrosa. Il Bernabeu fa effetto anche sugli arbitri” - “ Qui succede sempre così. La decisione del guardalinee è stata disastrosa “. Senza giri di parole, Thomas Tuchel condanna la decisione presa dagli arbitri in occasione del gol annullato a De Ligt neg ...