Israele all’Eurovision - fischi durante le prove di Eden Golan | Palestina libera

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’Eurovision Song Contest 2024 al centro della polemica per via della partecipazione dialla 68esima edizione della manifestazione musicale. In molti hanno chiesto l’esclusione dello Stato per via del conflitto in Medio Oriente ma l’organizzazione della competizione non ha fatto dietrofront. E così nelle ultime ore la giovane cantante israelianaè stataata e contestataleper la semifinale.2024:e urla perNel corso delleper la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, la cantante che rappresenta, è stata duramente ...