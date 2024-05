Don Ciotti agli studenti | Non diventate professionisti della lamentela - ma assumetevi la vostra parte di responsabilità

Don Ciotti agli studenti: la conoscenza per cambiare in meglio la società - Don ciotti agli studenti: la conoscenza per cambiare in meglio la società - Una significativa lezione di vita, quella lasciata in dono da don Luigi ciotti agli studenti di Campobasso. Ha risposto a tutte le loro domande, li ha invitati a riflettere. Ha trasmesso loro tutta la ...

Don Luigi Ciotti a Locorotondo per Il Themis Festival - Don Luigi ciotti a Locorotondo per Il Themis Festival - Una bellissima giornata quella di mercoledì 10 aprile a Locorotondo. Dopo aver incontrato gli studenti di Fasano, don Luigi ciotti è stato ospite a Locorotondo presso l’Auditorium “Boccardi” ...

Le proteste pro-Palestina dilagano in Francia - Le proteste pro-Palestina dilagano in Francia - Più drastico ancora il presidente dei Repubblicani, Eric ciotti, che accusa i vertici di Science Po di ... arenatosi di fronte alla richiesta degli studenti di creare un gruppo di lavoro ed esaminare ...