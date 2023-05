Pnrr | che cosa c’è dietro i ritardi italiani | le tensioni tra Chigi e il Mef e il nodo energia Opposizioni all’attacco | ma l’Europa apre

ROMA - "Eravamo in 500, ora siamo sotto i 400 e se ne vanno almeno due a settimana". I super esperti del, i "Draghi boys", il cervellone umano del Piano , quellimonitorano gli avanzamenti dei progetti, eseguono i controlli di gestione e poi schiacciano il pulsante del sistema Regis per erogare ...... ex ministra degli Esteri ed ex commissaria Ue, c'è ilin stallo e all'orizzonte un ridimensionamento dei poteri dei giudici contabili da parte del governo: qual è il rischio "ilnon ...La lentezza nella spesa da parte delle amministrazioni pubbliche e degli Enti locali è una malattia cronicaaffligge la nostra economia. Non è nata con il. Ed appartiene alla categoria delle ...

PNRR, Valditara respinge le accuse: “Non abbiamo mai detto che tagliamo le risorse. Ma stiamo scherzando” Orizzonte Scuola

Edilportale.com utilizza i cookie per gestire le prestazioni, la pubblicità e l'esperienza di navigazione. Cliccando su "Accetto", acconsenti all'utilizzo dei cookie in conformità alla nostra Informat ...Il senso del braccio di ferro in atto con Bruxelles sul Pnrr oggi sembra risiedere tutto nei numeri. Dopo mesi di trattative sul completamento degli obiettivi necessari per sbloccare la terza tranche.