Il conflitto tra Verdi e Fdp si acuirà | come la cacofonia tedesca sui dossier europei

(Di lunedì 29 maggio 2023) Qualche anno fa, in un’intervista al Corriere della Sera, Romano Prodi raccontò, nel 1996, da neopresidente del Consiglio, si trovò in Germania per la sua prima visita internazionale. Al momento di congedarsi, l’allora Cancelliere Helmuth Kohl gli chiese: «Sai già chi viene la prossima volta?». La domanda di Kohl faceva riferimento alla breve durata governi italiani, a cui fa da contraltare la longevità di quelli tedeschi. Se è vero, però, che la Germania non ha molta esperienza nella caduta dei governi e nelle elezioni anticipate, questo non vuol dire che nella maggioranza non possano esistere contrapposizioni aspre. Questa settimana, l’edizione europea di Politico ha riportato le testimonianze di alcuni anonimi funzionariche lamentano l’impossibilità, da diversi mesi, di avere una posizione univoca da parte della Germania su ...