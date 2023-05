(Di lunedì 29 maggio 2023) Sky dedica un canale alloin questi tre mesi: SkySummer. In programma 3 Nations League tra calcio e volley, 3 europei con basket,ed equitazione, 5 mondiali tra nuoto, atletica leggera, scherma, basket e rugby. Oltre a tutti i GP di F1 e MotoGP, il tennis con Wimbledon e gli ATP Masters 1000

Francesca Piccinini: «L'estate È la stagione dello sport e si parte con la pallavolo» Vanity Fair Italia

L'AQUILA – Il presidente della Gran Sasso Acqua, avv. Alessandro Piccinini, è stato confermato per il prossimo triennio. Lo ha deciso l'Assemblea dei Soci, riunita nel pomeriggio di oggi per il rinnov ...