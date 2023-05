Erdogan festeggia la vittoria e canta davanti ai suoi sostenitori

(Di lunedì 29 maggio 2023) ...1% delle preferenze per Recep Tayip; 47,9% per il suo sfidante, il leader del composito cartello delle opposizioni, Kemal Kilicdaroglu su Tg. La7.it - Dopo l' ...

La7.it - Dopo l' ufficializzazione della vittoria da parte del comitato elettorale turco, Recep Tayipha raggiunto i suoi sostenitori in piazza per festeggiare. A bordo di un bus scoperto ...I mercati azionari apprezzano probabilmente la stabilità emersa dalla tornata elettorale, viceversa su quello valutario si sconta la possibilità che continui l'ingerenza dinelle scelte della ...Il suo appello non è bastato edha celebrato il risultato ottenuto alle urne, promettendo ai cittadini il ritorno a una grande nazione musulmana. La sua rielezione avviene proprio nel ...

Erdogan festeggia la vittoria su un bus scoperto: «Ora inizia il ... Open

Dopo l'ufficializzazione della vittoria da parte del comitato elettorale turco, Recep Tayip Erdogan ha raggiunto i suoi sostenitori in piazza per festeggiare.A bordo di un bus scoperto il presidente h ...Reazioni divergenti per borsa e valuta turche in scia alla vittoria di Recep Tayyip Erdogan nelle elezioni presidenziali. Il presidente resterà in carica per altri 5 anni. La borsa di Istanbul apre in ...