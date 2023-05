(Di lunedì 29 maggio 2023) Dai dati raccolti nel nuovo report Dalla parte di Antigone, elaborato dall’omonima associazione che monitorata ormai da anni la condizione dei detenuti in Italia, al gennaio 2023 risultano 2.392 le first appeared on il manifesto.

...la sfida di una cronaca della guerra novecentesca (i quali echi foschi risuonano quanto mai)... Per ambedue, infatti, tante e tantesi potrebbero spendere su come le loro ...I confini del 1991 Come lo stesso Mychajlo Podoljak ha detto, questesono le ragioni ... le minacce, le cause della reciproca diffidenza, tentino di risolvere ledivergenze coll'...... e in particolare sugli obiettivi che gliPaesi industrialmente avanzati e retti da ... specie se motivato daprevalentemente ideologiche, può contrastare con l'obiettivo di ...

Considerazioni attuali sulle pene e sui reati al femminile Il Manifesto

Riceviamo e pubblichiamo: Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un d ...