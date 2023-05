Buon compleanno Hernanes | Roberto di Matteo | Massimo Ambrosini…

"Auguri die non solo. I più " scrive la dottoressa Petetta " v edono il momento della pensione come un miraggio, un traguardo, un sogno un momento di grande attesa ma non è così per ...Gli auguri didi oggi a Phil Phoden, centrocampista offensivo del Manchester City. Tutti i dettagli Oggi Phil Foden compie 23 anni. Da 3 anni al Manchester City vive stagioni finendo in doppia cifra. Una ...Tanti auguri Kylie Minogue! La cantante è nata nata a Melbourne il 28 maggio del 1968. La cantante australiana è nata a Melbourne il 28 maggio del 1968. I suoi primi passi nello spettacolo furono come ...

Cecilia Gasdia: «Buon compleanno Arena. Per festeggiare la centesima edizione un cartellone straordinario» Corriere della Sera

…Peter Higgs, Lamberto Cardia, Marina Cicogna, Rupert Everett, Piero Sansonetti, Luigi Bobba, La Toya Jackson, Marco Piga, Mario Piga, Noel Gallagher, Chiara ...A Verona una nuova Aida con Anna Netrebko apre il festival con otto tra i titoli più amati in una carrellata di star. «Un’edizione spartiacque, dal prossimo anno cambierà tutto. Questa è la mia città, ...