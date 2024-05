Milan-Genoa - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 4 maggio 2024)è una partita della trentacinquesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:ni,, diretta tv,g. Qualificazione in Champions League ormai in cassaforte per il, che grazie al pareggio del Napoli con la Roma nell’ultimo turno è sicuro di chiudere tra le prime cinque. Per i rossoneri si profila ad ogni modo un finale di stagione triste, in cui sarà impossibile non rimuginare sugli errori commessi e soprattutto le occasioni non sfruttate dalla squadra di Stefano Pioli, che per il secondo anno consecutivo chiuderà a mani vuote. Leao – IlVeggente.it (Lapresse)Prima l’eliminazione dalla Champions ai gironi, poi quella con l’Atalanta in Coppa Italia ed infine i due k.o. con la Roma nei quarti ...