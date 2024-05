Europei ginnastica - Maggio | Sono quasi pront - sguardo fisso alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 4 maggio 2024) (Adnkronos) – “Sto molto meglio,venuta a sostenere le mie compagne, la mia riabilitazione sta andando bene e posso dire di essere tornatacome prima”. Parole rassicuranti quelle di Martina, atleta della nazionale diintervenuta al talk organizzato da Bper Banca, sponsor dei Campionatidiartistica in corso a Rimini. Martina che lo scorso anno aveva subito un infortunio è stata preservata dgare ma non ha voluto mancare l’appuntamento per dare il suo sostegnocompagne. “Sto vedendo deglifantastici, un grande spettacolo e le ragazzestate magnifiche” ha raccontato l’atleta che ha aggiunto: “C’è un livello altissimo e soprattutto abbiamo il tifo ...