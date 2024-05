Lazio - perché Zaccagni ha giocato solo mezz'ora

AGI - Dopo l'amara eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, la Lazio torna subito a sorridere centrando la terza vittoria di fila in campionato. Allo Stadio Olimpico battuto 1-0 l'Hellas Verona grazie al più classico dei gol del L'ex firmato Mattia Zaccagni , a segno anche nella ... Continua a leggere>>

Serviva una vittoria per continuare a sognare la qualificazione Champions e la Lazio, grazie al ritrovato Zaccagni, il grande ex insieme a Tudor, non ha tradito le attese battendo il Verona 1-0 e portandosi, in attesa dei match di Roma e Atalanta, a 3 punti dal quinto posto utile per partecipare ... Continua a leggere>>