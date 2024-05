Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024 - prima tappa | Pogacar sconfitto in volata! Conci e Tiberi in top10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Jhonatan Narvaez ha vinto ladel, una frazione di 140 chilometri da Venaria Reale a Torino. L’ecuadoriano è riuscito a contenere il micidiale attacco di Tadejsulla salita di San Vito quando mancavano quattro chilometri al traguardo e poi ha battuto lo sloveno, grande favorito della vigilia per la conquista del Trofeo Senza Fine, in unaa tre visto che in discesa erano rientrato il tedesco Maximilian Schachmann. Quarto il francese Alexin Baudin, quinto Nicolaa 10 secondi regolando un gruppetto di cui facevano parte anche Antonioe il britannico Geraint Thomas. Sul Colle della Maddalena sono andati in grande difficoltà due annunciati big come il francese Romain Bardet e ...