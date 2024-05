Pistoia - studenti in scena con ‘In verbo veritas?’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024), 4 maggio 2024 –in. Mercoledì 8 maggio alle ore 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini glidel liceo scientifico paritario "Suore Mantellate" del gruppo teatrale "Le Martellate", portano in‘Inveritas?’ liberamente tratto da ‘Stato contro Nolan’ di Stefano Massini. Che cosa sono le parole? Semplici macchie d’inchiostro su un foglio di giornale o strumenti per descrivere la realtà? C’è un modo oggettivo per raccontare i fatti o spesso questi vengono distorti per scopi personali? Esistono davvero le fake news? Intorno a tali interrogativi ruota il processo a Herbert Nolan, direttore del giornale di una piccola città di provincia nell’America degli anni Sessanta, accusato di aver manipolato l’informazione per interessi ...