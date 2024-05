Ludovica Valli | Con le mie sorelle non abbiamo un rapporto stretto - le cose non sono andate

Qual è la verità sul rapporto tra le sorelle Valli ? Ludovica Valli ha racconta to come stanno le cose tra lei, Beatrice ed Eleonora L'articolo Ludovica Valli racconta la verità sul suo rapporto con le sorelle Beatrice ed Eleonora proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Ludovica Valli a Verissimo ha parlato dell’amore per la madre e la sua famiglia. La Valli ha sottolineato di essere andata via di casa quando sua mamma è stata male perché si era accorta di non essere abbastanza indipendente e di non essere autonoma nel caso fosse successo qualcosa. Per questo ha ... Continua a leggere>>