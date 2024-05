La Russia mette Zelensky nella lista dei ricercati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 4 maggio 2024) Milano, 4 mag. (askanews) – Il Ministero degli Interni russo ha inserito il presidente ucraino Volodymyrdei. Oggi, 4 maggio, che per i russi è sabato pasquale, le informazioni al riguardo sono apparse nel database di ricerca del dipartimento. La nota relativa afferma cheè “ricercato ai sensi di un articolo del codice penale”, ma non è specificato in base a quale.è presidente dell’Ucraina e comandante in capo supremo delle forze armate ucraine dal 20 maggio 2019. Le elezioni presidenziali avrebbero dovuto svolgersi in Ucraina il 31 marzo, ma sono state rinviate a tempo indeterminato a causa dell’attuale legge marziale nel paese, dovuta all’invasione russa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.