Pagelle Giro d’Italia 2024 | Pogacar sconfitto - Tiberi lucid - Pellizzari arrembante

(Di sabato 4 maggio 2024)Prima tappa, sabato 4 maggio Tadej, 7,5: vienea Torino, una sorpresa impensabile per come si era messa la corsa. Mette alla frusta la squadra per tutta la tappa, forse troppo, perché rimane con il solo Majka a disposizione dopo il Colle Maddalena. Sullo strappo di San Vito accelera, ma non è una rasoiata incontenibile: non a caso Narvaez rimane alla sua ruota. Allo sprint ristretto era il più veloce, ma anticipa troppo la volata e poi gli mancano le gambe negli ultimi 100 metri. Ad ogni modo, lo sloveno ha regalato i fuochi d’artificio sin dalla prima tappa. Certo non sarà semplice tenere questi ritmi per tre settimane, nemmeno per uno come lui. Jhonathan Narvaez, 9: potrà raccontare ai nipoti di aver resistito ad un attacco di ...