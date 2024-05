F1 - gara sprint GP Miami | risultati e ordine di arriv - vittoria di Verstappen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Sul circuito cittadino diva in scena la secondadell’anno. Al via Maxscatta dalla prima casella e si difende aggressivamente da Charles Leclerc, mantenendosi in testa alla classifica. Dopo poche curve, viene esposta bandiera gialla e poi la Safety Car fa il suo ingresso in pista: Lando Norris è fermo in curva 3. Lo scudiero della McLaren è vittima di un contatto multiplo, con Fernando Alonso che tocca Lance Stroll e quest’ultimo che poi termina contro la monoposto numero quattro. Anche il pilota canadese è costretto al ritiro. Nei giri successivi, Lewis Hamilton e Kevin Magnussen duellano per l’ottava piazza. Il pilota della Haas taglia la chicane e dovrà scontare dieci secondi di penalità. Nel frattempo Carlos Sainz mette nel mirino Daniel Ricciardo per la quarta posizione. Nelle ultime ...