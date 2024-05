Gp Miami - Verstappen vince Sprint Race

(Di sabato 4 maggio 2024) 18.37 Maxladidavanti a Leclerc e al compagno di team Perez.Sainz 5° dietro Ricciardo Allo start contatto fra le due Aston Martin e Norris.Safety car e ripartenza conche vola via e Leclerc a distanza. Perez scavalca Ricciardo (autore del 3° tempo nello Shootout),Sainz e Piastri sono subito dietro.Lo spagnolo della Ferrari non riesce are il duello con l'australiano. Dietro,Hamilton fatica parecchi con l'altra RB, di Tsunoda, e riesce a conservare l'8° posto, che vale 1 punto,solo nel finale

Seconda giornata della tappa statunitense del Mondiale di Formula 1: si torna oggi sul circuito di Miami per la Sprint Race ( alle 18) e le qualifiche ( alle 22)Seconda giornata della tappa statunitense del Mondiale di Formula 1: si torna oggi sul circuito di Miami per la Sprint Race ( alle 18) e le ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 4/19: Verstappen mette subito 9 decimi su Leclerc e prova a scappare. Giro 4/19: si riparte! Verstappen allunga subito su Leclerc e Ricciardo. Tutto regolare nella ripartenza. Giro 3/19: Verstappen compatta il gruppo pronto per la ripartenza dopo la ... Continua a leggere>>

LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 16/19: Perez record in 1:30.930 si porta a 1.8 da Leclerc che, a sua volta, è a 2.1 da Verstappen . Giro 15/19: Sainz continua a rimanere a 5 decimi da Ricciardo ma non ha modo di affondare l’attacco! Giro 15/19: Verstappen riporta a 2.1 il suo ... Continua a leggere>>

Sprint miami, i risultati: vince verstappen. Secondo Leclerc - Vince ancora comunque Max verstappen. Di seguito gli orari delle gare di Formula 1 per la stagione 2024 comunicati dalla FIA. Appuntamento per il gran premio di miami che andrà in scena domenica 5 ... Continua a leggere>>

Furia Leclerc su Ocon che lo ha tamponato prima della Sprint Race a miami: “Stava dormendo!” - Poco prima della Sprint Race al GP di miami, Esteban Ocon è andato a sbattere con l'ala della sua Alpine su un pneumatico della Ferrari di Leclerc in ... Continua a leggere>>

Formula 1 GP miami, la programmazione tv: la gara in diretta solo su Sky - Formula 1 GP miami. Sia le qualifiche che la gara sono trasmesse in chiaro e in differita da TV8, a partire dalle ore 23:30. Continua a leggere>>