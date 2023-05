Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria boom | amore e lavoro | il loro post GF Vip è perfetto

è stata costretta a chiudere il suo profilo Twitter perché gli hater hanno iniziato ad accusarla di essere stata la persona che ha fatto lasciare Oriana Marzoli e Daniele Del Moro ...Non solo, con grande sorpresa dei suoi followers, Daniele aveva postato una nuova foto con(acerrima nemica di Oriana) e Edoardo Donnamaria , ed erano subito partite le accuse ...è finita al centro di vendette incrociate via social: ecco cosa è successo all'ex ...

Antonella Fiordelisi, i fan di Oriana Marzoli la accusano della rottura con Daniele Dal Moro. E lei chiude il leggo.it

Il post GF Vip assolutamente perfetto di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: amore e lavoro a gonfie vele, le ultime novità.Natasha Stefanenko si è raccontata in una brillante intervista al Corriere della Sera. La facevano sentire diversa, troppo alta, come un'antenna o una giraffa, e non si sentiva nemmeno apprezzata. Non ...