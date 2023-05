Sicilia | terremoto di magnitudo 4 0 nella zona di Catania

Un altro stravolgimento sull'Italia, i meteorologi si arrendono Ma in generale non è stata una notte facile per ladal punto di vista sismico: alle 2.20 undi magnitudo 2.4 è ...Sequenza sismica in atto inorientale con diverse scosse diregistrate nelle ultime ore. In particolare si segnala undi magnitudo 4.0 alle 6:44. La scossa, come vediamo dalla mappa, si è verificata ...1' DI LETTURA CATANIA " Undi magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 è stato registrato alle 6:44 dall'Ingv nella zona di Catania. Al momento non si hanno ulteriori informazioni. Tags: ingv

Una forte scossa di terremoto è stata registrata all'alba di oggi a Catania, seguita da una serie di scosse di assestamento di minore entità ...Una serie di scosse di terremoto ha recentemente colpito la zona di Milo, comune nella provincia di Catania, alle pendici orientali dell’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha regis ...