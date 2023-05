“Non mi sono svenduta” | Billie Eilish risponde alle critiche sulla trasformazione di stile

Leggi su tpi

(Di domenica 28 maggio 2023) Prima troppo maschiaccio, poi troppo sexy. Troppo casual prima, ora ‘venduta’mode. Da anni la cantanteè attaccata dagli hater per i suoi vestiti. Ora però, all’età di 21 anni, l’artista ha deciso dire per le rime: “Siete degli idioti, lasciate vivere le donne in pace!”. Leesplose soprattutto dopo il Met Gala 2023, doveha indossato una creazione trasparente dal mood gotico. A quel punto la cantante ha deciso di averne abbastanza e in una serie di Instagram Stories ha affrontato direttamente le: “Ho passato i primi 5 anni della mia carriera a essere annichilita da voi idioti perché vestivo in modo maschile, mi dicevate che sarei stata più figa se mi fossi comportata da donna – ha detto – e ora ...