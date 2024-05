Il mondo è sempre più caldo | anche ad aprile 2024 battuto ogni record di temperatura di aria e mari Colpa dell’aumento dei gas serra

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La sequenza didi periodi più caldi di– o meglio da quando vengono effettuate rigorose misurazioni scientifiche – pare non avere tregua. Secondo il servizio meteo della Ue, Copenicus, l’delè stato il piùmai registrato su scala globale. Lamedia dell’in superficie si è attestata infatti appena sopra i 15 gradi Celsius (15,03), 0,67°C in più rispetto alla media del trentennio di riferimento 1991-2020 per il mese di, ben 0,14°C oltre il precedente, stabilito nell’2016, e addirittura 1,58°C in più rispetto alla media didell’epoca pre-industriale (1850-1900). Si tratta dell’11esimo mese consecutivo che risulta il più ...