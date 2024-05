Viabilità Roma Regione Lazio del 08-05-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)DELL’8 MAGGIO 2025 ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONENORD CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO DALLA FLAMINIA ALLA A24 POI CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ANCHE SULLA-FIUMCINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR LA SITUAZIONE DEL ...