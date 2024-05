Nuoto pinnato Guerrini della Blu Atlantis convocato in nazionale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grande soddisfazione per il BluAvis Ravenna che ha vistol’atleta Matteo, classe 2008, nella squadragiovanile di, e parteciperà con i colori dell’Italia dal 25 giugno all’1 luglio al Campionato Europeo Giovanile Indoor nella città di Klaipeda, in Lituania., già giovane atleta di spicco delcon diversi titoli all’attivo è fra i più giovani azzurri convocati. Allenato dal coach Bruno Vandini, supportato dal Direttore Tecnico Marta Gianola (entrambi già azzurri di) Matteo ha dimostrato le sue ottime potenzialità e sta raggiungendo una maturità sportiva che lascia ben presagire per la sua ...

