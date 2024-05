Milan - incognite per il futuro Hernande - Maignan e la punta Tre nodi per il Diavolo che verrà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Otto reti incassate negli ultimi cinque turni di campionato: numeri da salvezza risicata. Media al passivo di 1,2 gol a partita, da inizio stagione a oggi in Serie A: cifra da metà classifica. Nelche guarda al, oltre alla questione allenatore e al capitolo centravanti, c’è anche e soprattutto il tema difesa. A partire da Theoz: 26 anni, obiettivo del Bayern che avrebbe già incassato il sì del giocatore. I tedeschi lo hanno messo in cima alla lista dei candidati per sostituire Alphonso Davies, promesso sposo del Real Madrid. I rossoneri avrebbero dovuto sedersi al tavolo per il rinnovo con il francese, comunque sotto contratto fino al 2026: dipenderà quindi anche e molto dal. Ma in caso di offerta ritenuta congrua, ossia attorno ai 100 milioni, uno dei simboli dello scudetto del 2022 ...